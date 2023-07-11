Зараз 11 людей перебувають на лікуванні у медзакладах.

Рятувальники завершили пошукові роботи на місці авіаудару в Оріхові. З-під завалів дістали тіла ще трьох загиблих місцевих жителів, серед яких чоловіки 50, 56 та 64 років.

Як повідомляє Запорізька ОВА, керована авіабомба російських окупантів забрала життя семи людей. Наразі 11 осіб наразі перебувають у медичних закладах. Ще двоє постраждалих отримали допомогу, однак госпіталізація їм не знадобилась.

"За минулу добу ворог здійснив 65 обстрілів по території 12 прифронтових населених пунктів Запорізької області: авіаудар прийшовся по Оріхову, тричі бив з РСЗВ по Новодарівці, 61 удар з артилерії здійснив по Оріхову, Гуляйполю, Левадному, Новодарівці, Гуляйпільському, Малинівці. На щастя, людей не зачепило", - зазначає ОВА.

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Зазначається, що надійшло 29 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів: пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, гаражі.

Авіаудар по Оріхову 10 липня

В понеділок, 10 липня 2023 року, російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по прифронтовому Оріхову. Під час атаки у житловому кварталі, який потрапив під обстріл, видавали гуманітарну допомогу. Одразу після вибуху стало відомо про пʼятьох загиблих внаслідок атаки.

Як повідомляв УНІАН, зараз в Оріхові перебувають 1800-2000 жителів.

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