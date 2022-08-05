Правопорушник з Кривого Рогу за 3 тисячі доларів хотів звільнитися від служби.

В Одесі викрито військовослужбовця, який дав лікарю хабар за визнання непридатності до служби.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Було встановлено, що військовослужбовець однієї з військових частин у Кривому Розі пропонує лікареві з Одеської області неправомірну вигоду, щоб той посприяв перед головою військово-лікарської комісії місцевого військового медичного закладу визнати його непридатним до служби. За цю послугу правопорушник пропонував 3 тис. дол.

Під час передачі грошей службовій особі слідчі поліції задокументували неправомірні дії 42-річного чоловіка.

"Фігуранта правоохоронці "схопили за руку" одразу після передачі коштів медпрацівникові. Речові докази поліцейські вилучили", - йдеться в повідомлені.

Військовослужбовцю оголосили підозру в пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище. Цей злочин передбачений ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави розміром майже 200 тис. грн.

Нагадаємо, в Одесі місцевий путініст погрожував оточуючим "русским миром" і поплатився.

Вас також можуть зацікавити новини: