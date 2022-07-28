Поліцейські оголосили підозру місцевому жителю в колабораційній діяльності.

В Одесі прихильник країни-агресора погрожував "русским миром" людям, незгодним з політикою її президента Володимира Путіна.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Співробітники сектору дізнання встановили, що житель Одеси публічно під час спілкування з містянами заперечував здійснення збройної агресії проти України та підтримував рішення й дії держави агресора. Зокрема, він заявляв, що "Одеса – Росія, Путін – наш президент", а всім, хто з цим не згоден, буде непереливки, коли прийде "русский мір".

"Таким чином, будучи прихильником країни-агресора, 57-річний чоловік сприяв РФ та її представникам в підриві національних інтересів України, суверенітету та територіальної цілісності держави, підтримуючи злочини окупантів на території нашої країни", - йдеться у повідомленні.

За результатами дізнання правопорушнику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Вона кваліфікується як публічне заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти України та публічні заклики громадянином України до підтримки рішень та дій держави-агресора.

Раніше американські ЗМІ дізналися про плани РФ почати новий наступ і захопити Одесу.