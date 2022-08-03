Окупанти використовували інформацію зловмисника для планування диверсій і масованих артилерійських обстрілів.

В Одесі затримано російського агента під псевдонімом "Професор".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Одеської обласної прокуратури.

За даними слідства, чоловік після 24 лютого був завербований представниками ФСБ РФ та допомагав в проведенні підривної діяльності проти України. Від своїх "кураторів" отримав псевдонім "Професор".

"На виконання поставлених йому завдань збирав дані щодо місць розташування блокпостів, командних пунктів, правоохоронних органів та спеціальних служб, промислових об’єктів військового призначення, які дислокуються на території Одеського регіону, а також інформацію щодо кількості та місць ураження ракетними ударами", - йдеться в повідомленні.

Зібрані дані він передавав представникам російської спецслужби за допомогою одного з месенджерів.

Крім того, чоловік займався вербуванням жителів Одеського регіону для подальшої співпраці із спецслужбами РФ. Спецпризначенці СБУ затримали "Професора" на "гарячому" - при дорозвідці навколо Одеської військової адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України затримала двох російських агентів, які шукали "слабкі місця" в оборонних рубежах Сумщини.