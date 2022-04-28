Громадянка активно спілкується за допомогою мобільного пристрою з представниками країни-агресора.

В Одесі затримали підозрілу жінку. В її телефоні знайшли фотографії мостів та вокзалів. Такі світлини могли допомогати ворогу коригувати вогонь по Одещині.

Про це журналістам УНІАН повідомила прес-секретар Управління патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко.

За її словами, вчора на вулиці Бугаївській затримано підозрілу жінку. При перевірці в мобільному телефоні громадянки виявлено багато фотографій українських мостів та вокзалів.

Крім того, встановлено, що громадянка активно спілкується за допомогою мобільного пристрою з представниками країни-агресора.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти вдарили ракетами по Одеській області та пошкодили міст через Дністровський лиман. Після цього рух по мосту з Білгород-Дністровського району в бік Одеси було призупинено. Згодом Росія повторно вдарила по мосту в Затоці.

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