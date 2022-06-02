Надзвичайна подія сталася в Суворовському районі.

В Одесі деякі мешканці міста сьогодні чули вибух. Виявилося, що невідомий чоловік застосував гранату, коли його затримувала поліція. Постраждали троє правоохоронців.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Надзвичайна подія сталася в Суворовському районі міста, біля супермаркету "Сільпо". За попередніми даними, під час затримання підозрюваний застосував гранату, в результаті чого постраждали троє правоохоронців.

На місці події зібралося багато місцевих жителів, які почули звук вибуху. Кого затримували поліцейські та інші подробиці події поки невідомі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що під Одесою впіймали головного кримінального авторитета Чорноморська. 31-річний чоловік мав підтримку представників вищої ланки кримінальної ієрархії та був "наглядачем" за містом. "Наглядач" за Чорноморськом залучив чотирьох підпорядкованих йому осіб, щоб "вибити" 5500 доларів США уявного боргу з жителя Одеси.

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