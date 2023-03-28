Також повідомляється, що протягом минулої доби окупанти тричі завдали авіаційних ударів по області протирадіолокаційними ракетами Х-31 та бомбами.

У Херсонській області Сили оборони України знищили три російських артилерійські установки та дві автівки, завантажені боєкомплектом.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь". Інші результати бойової роботи уточнюються.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами продовжується бойова робота з вибиття ворога на віддалення від урізу води лівого берега Дніпра. Підтверджені втрати противника складають вісім одиниць озброєння та техніки: три артилерійські установки, розвідувальний БпЛА, чотири автівки, зокрема, дві - завантажені боєкомплектом", - йдеться в повідомленні.

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Військові нагадали, що в порушення норм міжнародного гуманітарного права окупанти з лівого берега Дніпра прицільно били по корпусу лікувального закладу Херсона, де перебували пацієнти і персонал.

"Просто серед ночі ворожа артилерія пробила стіни, повибивала вікна, зруйнувала систему опалення в лікарні. На щастя, люди вчасно зреагували на загрозу обстрілу, вдалось уникнути втрат і постраждалих", - уточнили в командуванні.

Крім того, зазначається, що протягом минулої доби окупанти тричі завдали авіаційних ударів по Херсонщині із використанням протирадіолокаційних ракет Х-31 та керованих авіабомб.

Під час обстрілів деокупованих населених пунктів правобережжя ворог застосував зброю понад 60 разів, внаслідок чого пошкоджено близько 20 будівель, поранені п'ятеро цивільних осіб.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти посилили штурми Авдіївки з метою оточити місто. Проте, як розповіли в британській розвідці, ворожі сили домоглися лише незначного просувння вперед ціною величезних втрат бронетехніки.

Тим часом у Геннштабі ЗСУ розповіли, що за минулу добу на території України було ліквідовано 570 російських загарбників. Таким чином, загальні бойові втрати російського ворога досягли 171 тис. 730 осіб.

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