Це п'ятий випадок підриву мирних людей на російській вибухівці тільки за поточний тиждень.

У Херсонській області на залишеній російськими загарбниками міні підірвалися двоє чоловіків 24 та 18 років.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської обласної військової адміністрації. Інцидент трапився поблизу села Іванівка Високопільської громади.

Чоловіки у полі натрапили на російську міну, яка здетонувала. Через вибух місцеві жителі дістали тяжкі поранення.

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"Один постраждалий втратив обидві ноги, інший отримав поранення грудної клітини та мінно-вибухові травми. Обох госпіталізували до лікарні у Кривому Розі", - розповіли в ОВА.

Зазначається, що це вже пʼятий випадок підриву мирних людей на російській вибухівці тільки за поточний тиждень.

"Лише за сім днів міни, залишені росіянами, забрали життя одного жителя Херсонщини, ще п’ятеро - поранені", - наголосили в ОВА.

Війна в Україні - наслідки російського вторгнення

Як повідомляв УНІАН, на Херсонщині залишається надзвичайно високою небезпека натрапити на ворожі міни. Зокрема, у лютому в Херсонській області відразу кілька людей стали жертвами російської агресії, підірвавшись на мінах.

Також постраждали й четверо піротехніків ДСНС, які підірвалися на російській вибухівці 13 березня в селі Посад-Покровське Херсонської області. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

20 березня у Херсонській області чоловік втратив ногу, підірвавшись на російській міні. Він натрапив на ворожу вибухівку в лісі.

Тим часом, Херсонська область отримала 2 механізовані комплекси для розмінування "ДОК-ІНГ" MV-4 та МV-10 виробництва Хорватії. Вони є одними з найкращих у світі роботизованих систем для розмінування.

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