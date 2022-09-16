Жінка була головою МТВК з проведення "референдуму".

У тимчасово окупованому російськими загарбниками Бердянську убили так званого заступника "голови військово-цивільної адміністрації з питань житлово-комунального господарства" і його дружину.

Про це пишуть проросійські Telegram-канали.

Інцидент стався 16 вересня в мікрорайоні Колонія. Тіла Олега Бойка та його дружини Людмили знайшли біля їхнього гаража.

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Повідомляється, що жінка була головою "міської територіальної виборчої комісії" з проведення псевдореферендуму.

Раніше повідомлялося, що в Бердянську місцеві партизани підірвали колаборанта з місцевого ДАІ Олександра Колеснікова. Він помер від отриманих травм.

Як повідомляв УНІАН, раніше в "заступника голови адміністрації" Нової Каховки Віталія Гуру вистрілили з пістолета "Макарова" біля його приватного будинку. Він помер пізніше від отриманих поранень.

Сьогодні в будівлі так званої "Генпрокуратури" російських окупантів в Луганську прогримів вибух. За даними російських ЗМІ, в результаті вибуху в кабінеті загинув "генпрокурор" Сергій Горенко.

Також раніше повідомлялося, що в Херсонській області у власній квартирі підірвали самопроголошену "ректора" Херсонського державного університету Тетяну Томіліну.

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