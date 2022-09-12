Вона знаходиться в реанімації.

У Херсонській області у власній квартирі підірвали колаборантку Тетяну Томіліну, зараз вона знаходиться в реанімації.

Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Сальдо сьогодні нам показали "живим", але, за попередньою інформацією, в реанімації зрадниця Тетяна Томіліна. Хто не місцевий - це самопроголошена "ректор" Херсонського державного університету. Колаборантку сьогодні підірвали в її квартирі", - написав він.

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Тим часом херсонський журналіст Костянтин Риженко повідомляє, що це зробило українське підпілля.

"Сьогодні рухом опору була підірвана Тетяна Томіліна і супроводжуючий її орк", - написав у своєму Telegram-каналі.

За його даними, росіянин загинув, Томіліна - у важкому стані в реанімації.

Нагадаємо, що в червні з російського полону звільнили проректора Херсонського державного університету Максима Винника. Тоді місцеве видання "Мост" повідомляло, що затримати його озброєним людям наказала Тетяна Томіліна, яка керувала захопленням ХДУ.

10 серпня їй оголосили про підозру в колабораційній діяльності.

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