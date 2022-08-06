Гауляйтера Нової Каховки підстрелили із пістолета біля його будинку.

Кремлівські ЗМІ повідомляють про замах на "заступника голови адміністрації" Нової Каховки Віталія Гуру. Гауляйтер вижив, але наразі перебуває в лікарні у тяжкому стані.

За даними пропагандистського ресурсу "РИА Новости", у зрадника поцілили з пістолета "Макарова" біля його приватного будинку. Зокрема, на місці замаху виявлено стріляні гільзи від ПМ.

Як повідомляють ЗМІ окупантів, зараз вирішується питання про перевезення Гури до Криму. Інші деталі замаху поки що не розголошуються.

Для зрадників та гауляйтерів настала чорна смуга

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що херсонський зрадник Володимир Сальдо, який співпрацює з російськими окупантами, раптово ліг до лікарні. Є інформація щодо можливого отруєння.

Пізніше зраднику стало ще гірше, тому медики підключили його до апарату ШВЛ та відправили у кому. Сьогодні стало відомо, що його госпіталізували із Криму до однієї з московських лікарень.

Ще раніше у розвідці повідомили про підрив автомобіля колаборантів у Херсоні, у якому перебувало двоє співробітників "поліції". Згодом момент вибуху автомобіля потрапив на відео.

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