Жителів просять зняти емоційне відео.

У мережі поширюється інформація про те, що жителям окупованого Донецька розсилають листи з вимогою зняти емоційний відеоролик на підтримку президента РФ Володимира Путіна.

Крім того, в листі зазначено, що кожне підприємство, яке знаходиться на території Донецька, має записати по три відео. Також там є зразки звернення.

Наприклад: "Володимире Путін, спасибі вам за звільнення Донбасу. Дай Бог вам здоров'я, сил і терпіння. Ми з вами до перемоги. Я пишаюся Росією. Я пишаюся президентом".

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Російська Федерація розв'язала повномасштабну війну в Україні, в результаті якої гинуть діти, жінки і військові, а також повністю руйнується інфраструктура країни.

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