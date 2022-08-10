Наразі нема підтверджень, що до цього причетна група спротиву.

У середу, 10 серпня, в окупованому Маріуполі пролунав потужний вибух.

Про це повідомляє міська рада Маріуполя.

Вибух прогримів приблизно о 12:00 в Центральному районі біля ЕКО-Ринку.

"Ми не можемо ані спростувати, ані підтвердити інформацію про роботу Маріупольської групи спротиву. Чекаємо уточнених новин", - йдеться у повідомленні.

Інформацієї про вибух місцеві діляться у соцмережах. Один з користувачів зазначив, що у його будинку затремтіли вікна. Ймовірно, окупанти підірвують зруйновані обстрілами будинки, які не підлягають відновленню.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні у Маріуполі окупанти намагалися відновити газопостачання, але зганьбилися та зазнали фіаско.

"Показовий запуск газопостачання в Приморському районі з червоною стрічкою закінчився очікувано", - прокоментував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, через годину після запуску пропав не тільки газ, але й вода та елетрика.

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