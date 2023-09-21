Тепер у ворога виникли проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом.

В тимчасово окупованій Оленівці Донецької області знешкоджено вузол зв’язку російських загарбників, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Прекрасне. В Оленівці під Донецьком знешкоджено вузол зв’язку. У тому числі - мобільного зв’язку окупантів. Тепер з мобільним інтернетом в окупантів стало "дуже не дуже", - заявив він. За словами Андрющенка, це не дозволить ворогу корегуватися по лінії фронту.

Нагадаємо, в колонію саме у цьому окупованому селищі у травні 2022 року в були вивезені українські бійці з "Азовсталі". У ніч на 29 липня в колонії стався вибух, внаслідок якого зруйнована будівля, де утримувалися українські військовополонені. Одразу після вибуху Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі колонії. За даними російської сторони, загинули понад 50 українських захисників. Українські силові структури назвали вибух в Оленівці російським терактом. Українська сторона не отримала офіційних відповідей від Росії щодо списків загиблих і поранених внаслідок теракту.

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Сили опору активно працюють у тимчасово окупованому Маріуполі. Наприклад, вони виявили і підпалили базу російських загарбників в місті. За минуле літо партизани ліквідували десятки російських окупантів.

Раніше Андрющенко повідомив, що всього ліквідували 21 військового Російської Федерації на території міста та району.

Також Андрющенко розповів, що в катівнях росіян в тимчасово окупованому Маріуполі продовжують зникати люди – щотижня таких випадків від 50 до 100.

Він зазначив, що родичам людей, які зникають в катівнях, що окупанти облаштували в Маруполі, практично не вдається їх відшукати. Реалії на окупованих територіях такі, що люди, які займаються пошуками зниклих, можуть стати наступними.

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