в Організації, традиційно, заявили про "стурбованість".

В ООН після багатьох зафіксованих воєнних злочинів РФ раптом запідозрили росіян у застосуванні проти українців "схвалених державою тортур".

Відповідне припущення експертів озвучила спеціальний доповідач ООН з тортур Еліс Джілл Едвардс, пише Sky News. Як зазначається, експерти ООН "висловили стурбованість" щодо "спланованих, санкціонованих та навмисних" тортур українських цивільних осіб та військовополонених російськими інтервентами.

Зокрема, їх звинуватили у застосуванні електрошокера, надяганні на голову мішка та імітації страти, ушкодженнях внутрішніх органів, тріщинах та переломах кісток, образах та психологічних травмах. Це здійснювалось для отримання розвідувальних даних чи примусу до визнання.

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За словами Едвардс, послідовність та методи таких дій "передбачають рівень координації, планування та організації, а також прямий дозвіл, навмисну політику або офіційну толерантність з боку вищої влади".

"Катування – це воєнний злочин, а систематична або широко поширена практика тортур – злочин проти людяності. Підпорядкування наказу керівництва чи директивна вказівка не може бути виправданням тортур, і будь-яка причетна до цього особа має бути негайно розслідувана і притягнута до відповідальності незалежною владою", – сказала спецдоповідач.

Як вона пояснила, якщо звинувачення підтвердяться, вони стануть окремими порушеннями, і можуть бути прирівняні до тортур або інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження та покарання, які підтримує держава. Едвардс разом з експертами написала офіційного листа російському уряду з цього приводу, але дипломатична місія Росії у Женеві проігнорувала запит про коментарі.

Жорстокі злочини РФ - заяви від ООН

У березні в доповіді Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні при ООН повідомлялося, що російські окупанти застосовують до українських полонених різноманітні види тортур, які називають "сесією з денацифікації".

Пізніше в Організації Об'єднаних Націй заявили, що задокументували десятки випадків страт військовополонених з початку повномасштабної війни в Україні.

Як раніше писав УНІАН, росіяни на всіх захоплених територіях створили велику мережу так званих "катівень". Міжнародні слідчі переконані, що це не були ініціативи на місцях, а частина спланованої російської стратегії.

Генсек ООН наголошував, що російське вторгнення в Україну призвело до наймасовіших порушень прав людини в сучасному світі.

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