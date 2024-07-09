Даніель Белл розповіла, що її команда, яка відвідала місце події, не змогла зробити остаточного висновку, "але ракета, схоже, була запущена РФ".

Смертельний удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, ймовірно, був спричинений прямим влучанням російської ракети, заявила у вівторок глава місії ООН зі спостереження за дотриманням прав людини, посилаючись на власний аналіз.

"Аналіз відеозаписів і оцінка, зроблена на місці інциденту, вказують на високу ймовірність того, що дитяча лікарня постраждала від прямого влучання, а не зазнала ушкоджень через перехоплену систему озброєння", - сказала Даніель Белл, голова місії ООН з моніторингу прав людини, пише Reuters.

Вона додала, що її команда, яка відвідала об'єкт у понеділок, не змогла зробити остаточного висновку, але, судячи з усього, ракета була запущена Російською Федерацією.

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За словами Белл, у центрі лікують дітей із серйозними захворюваннями, такими як рак і захворювання нирок. На момент нападу в ньому перебувало близько 670 дітей-пацієнтів і близько 1000 співробітників.

"Учора вранці, коли вперше пролунали сирени повітряної тривоги, співробітники перевезли дітей у бункер, інакше жертв було б набагато більше", - сказала вона.

Удар по лікарні "Охматдит" - деталі

У Києві на території найбільшої дитячої лікарні в Україні "Охматдит" завершено аварійно-рятувальні роботи.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в Telegram. "Унаслідок атаки РФ на цій локації 2 людини загинули, по медичну допомогу звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей", - повідомив Клименко.

Служба безпеки України зазначає, що отримано нові докази, які підтверджують, що Росія вдарила по дитячій лікарні "Охматдит" ракетою Х-101. На місці трагедії знайдено уламок двигуна крилатої ракети Х-101.

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