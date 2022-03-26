Єрмак закликав партнерів офіційно визнати Росію державою-терористом, а її збройні сили - терористичною організацією.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак закликав партнерів офіційно визнати Росію державою-терористом, а її збройні сили - терористичною організацією.

Як повідомляє Офіс президента, про це Єрмак заявив під час відеозвернення в американському Atlantic Council.

"Україна єдина і неподільна. Всі ми згодні з цим. Не може бути компромісів у питаннях територіальної цілісності та суверенітету нашої держави", - зазначив він.

Єрмак наголосив, що Росія має понести сувору відповідальність за свої злочини і Україна доносить це до всього світу за будь-якої можливості.

"Розмова була відвертою. Висловив нашу точку зору на причини війни та принципи повоєнного врегулювання. Російське керівництво прорахувалось щодо України. Прорахувалось в кожному пункті. Україна триматиметься. Для нас ця війна - народна. Ми не поступимось ні суверенітетом, ні територіями", - підкреслив він.

Очільник Офісу президента зауважив, що сьогодні Україна - це Грааль Європи, який відроджує ті принципи, які дали життя нинішній цивілізації Заходу.

"І мета Росії - знищити Україну. Буквально. Російські збройні сили руйнують наші міста разом із людьми не лише через технічну відсталість і брак високоточних боєприпасів. Вони це роблять, щоб викликати жах. Тому я закликав партнерів: час визнати Російську Федерацію державою-терористом. Офіційно. Час визнати збройні сили Російської Федерації терористичною організацією. Час визнати їх злочинною організацією", - вважає він.

Єрмак додав, що Україні потрібні дуже конкретні речі, щоб вистояти.

"По-перше, повномасштабний обмін розвідданими в реальному часі. По-друге, важкі озброєння. Нам потрібен повноцінний ленд-ліз. По-третє, нам необхідно закрити небо. Або літаки радянських типів для України, або повітряна поліція, яка забезпечить захист цивільної інфраструктури. Або далекобійні системи ППО. Варіанти є. Немає політичної волі", - сказав він.

Голова ОП наголосив, що Україну не влаштує жодна конфігурація, що ставить під загрозу її суверенітет та територіальну цілісність.

"Нас не влаштує компроміс на російських умовах. Жертва агресії не має платити за мир. Час платити агресору. Ми закликаємо до посилення режиму санкцій. До ембарго на російські енергоносії", - сказав він.

За словами Єрмака, ця війна остаточно зруйнувала усю стару систему міжнародної безпеки і потрібно вже зараз будувати нову.

Водночас, він вважає, що Україна довела, що заслуговує бути не просто її засновником, а й провідним учасником.

Як повідомляв УНІАН, з родичів українських полонених російські терористи "Л/ДНР" вимагають викуп.