Обмін полоненими найближчим часом може ускладнитись, оскільки російська сторона вимагає паритетного обміну, тобто, цивільних на цивільних.

З родичів українських полонених російські терористи "Л/ДНР" вимагають викуп.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі інформаційного телемарафону.

"Найближчим часом питання обміну полоненими може суттєво ускладнитись, адже російська сторона наголошує на принципі паритетності обміну, тобто військових аналогічних рангів, або цивільних на цивільних. А Україна не захоплює цивільних, бо ми не терористи. Також, обмін полоненими має ризик перерости у своєрідний бізнес. Маємо випадки вимагання від родичів полонених викупу. Це організовують покидьки із так званих "ЛНР" і "ДНР", - сказала міністр.

Верещук також висловила надію, що найближчими днями зможе відбутись передача гуманітарної допомоги Херсону.

"Зараз представники ООН домовляються з Росією про надання гуманітарного коридору для виїзду їхніх представників з Херсонщини. Маємо надію, що з ними ми зможемо передати якусь гуманітарну допомогу, зокрема ліки", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими - Україна повернула 10 наших військовослужбовців в обмін на 10 окупантів.

За словами Верещук, до РФ повернулися 11 цивільних російських моряків, яких врятували із затопленого судна біля Одеси. У результаті цього обміну додому повертаються 19 українських цивільних моряків із рятувального судна "Сапфір", які були захоплені окупантами при спробі забрати наших військових з острова Зміїний.

Міністр додала, що за умовами обміну, сам рятувальний корабель також буде повернуто Україні і відправлено до порту в Туреччині.

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