Терористи святкували "день республіки".

На окупованому Донбасі бойовики підірвалися на власній міні.

Деталі інциденту розповіли у 10-й Гірсько-штурмовій бригаді. За даними бійців, він стався сьогодні близько 13-ї години біля селища Бетманове (колишній Червоний Партизан).

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"Представники російсько-окупаційних військ, скоріш за все, знаходячись в п'яному угарі з нагоди святкування чергового дня недореспубліки, пересуваючись на автомобілі УАЗ-452, наїхали, на свою ж протитанкову міну ТМ-62. Внаслідок потужного вибуху УАЗ знищено. У зв’язку з чим взяти кров у водія на аналіз щодо встановлення кількості крові в алкоголі - не уявляється можливим. Ще скільки пияк було в транспортному засобі, та що окрім них УАЗ перевозив - наразі встановлюється", - йдеться у повідомленні.

У бригаді допустили, що ворог традиційно звинуватить в інциденту Збройні сили України, намагаючись приховати власну недолугість.

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Автор: Юрій Годован