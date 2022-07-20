Міністр оборони США зауважив, що наразі українській армії є з чим працювати.

Сполучені Штати надають Україні снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS з дальністю 80 кілометрів. Постачання далекобійних снарядів з дальністю ураження 300 км залежить від багатьох факторів.

Про це на брифінгу 20 липня заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

"Дальність снарядів HIMARS (які отримує Україна - УНІАН) становить 80 кілометрів. І це доволі велика дистанція. Ми й далі даватимемо змогу стріляти по дальнім цілям, які вони (Україна) раніше не могли досягти, і, на мою думку, вони достатньо ефективно уражали цілі", – зазначив Остін.

Очільник Пентагону наголосив, що постійно контактує з українським колегою Олексієм Резніковим та головнокомандувачем Збройних Сил Валерієм Залужним щодо постачання зброї та оборонних потреб України. На уточнювальне питання, чи отримає Україна в майбутньому далекобійні снаряди для HIMARS, Остін відповів: "Те, що вони (українські військові - УНІАН) мають і з чим працюють, дає їм великий потенціал. Це (постачання далекобійних снарядів - УНІАН) буде залежати від того, як вони вестимуть війну і якими є їхні потреби".

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати Америки вже підготували 200 українських військових для застосування ракетних артилерійських систем HIMARS. Крім того, Пентагон оголосив про постачання снарядів GMLRS для HIMARS, які можуть уражати цілі на відстані до 80 км.

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