Сполучені Штати вже доставили в Україну 12 систем HIMARS і на цьому тижні оголосять про намір передати ще 4 таким системи, а всього США та союзники зобов'язалися передати 20 таких систем.

Сполучені Штати Америки вже підготували 200 українських військових для застосування ракетних артилерійських систем HIMARS. Крім того, Пентагон оголосив про постачання снарядів GMLRS для HIMARS, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі сказав на брифінгу після засідання Контактної групи з оборонної підтримки України (так званий "Рамштайн-4"), яка проходила у віртуальному форматі.

"Ми продовжимо поставки озброєння, якого потребують українці для захисту їхньої батьківщини і стримування російської агресії", - наголосив Міллі.

Він зазначив, що на сьогодні українці ефективно застосовують ракетні артилерійські системи HIMARS, вражаючи російські пункти командування і контролю, логістичні мережі, польову артилерію та багато інших цілей. "Ці удари неухильно знижують російську здатність здійснювати поставки їхнім військам, командувати і контролювати їхні війська і проводити їхню незаконну агресивну війну", - сказав Міллі.

На його переконання, швидке розгортання систем HIMARS на полі бою свідчить про спроможність і винахідливість українських військових, про їхній потенціал як артилеристів, про їхню налаштованість і волю воювати.

"Станом на сьогодні ми поставили в Україну дванадцять HIMARS. Це частина більш ніж 20 таких систем, які Сполучені Штати та їхні союзники зобов'язалися передати. Також близько 200 українців пройшли підготовку для (застосування) HIMARS. І ця підготовка продовжується для більшої кількості", - наголосив Міллі.

Крім того, Міллі разом з міністром оборони США Ллойдом Остіном відзначили, що в Україну було відправлено сотні снарядів GMLRS для HIMARS, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км.

Як сказав Міллі, коли президент США ставить свій підпис під дозволом щодо надання Україні озброєння або боєприпасів, ця військова допомога починає транспортуватися в напрямку України "впродовж днів". "У середньому від 48 до 72 годин до вихідного постачання", - сказав Міллі і додав, що озброєння потрапляє у руки українців на полі бою через тиждень чи близького того.

Своєю чергою, Остін підтвердив, що США вже надали Україні 12 систем HIMARS.

"Ми налаштовані відправити більше боєприпасів для HIMARS і високоточні керовані артилерійські снаряді та іншу життєво важливу підтримку", - сказав Остін.

Міністр оборони підтвердив, що пізніше на цього тижні буде оголошення про надання Україні ще 4 додаткових системи HIMARS, і таким чином, Україна загалом матиме 16 таких систем.

Також Україна отримає більше снарядів GMLRS.

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