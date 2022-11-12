Антонівський — один з них.

Втеча російських окупантів на Херсонщині супроводжувалася болючим ударом для української транспортної інфраструктури. За минулу добу було знищено відразу сім мостів, включаючи чотири через Дніпро.

Такими даними поділилися журналісти CNN у своєму великому матеріалі про звільнення Херсона. Репортери послалися на супутникові знімки компанії Maxar Technologies. На них видно сім зруйнованих мостів, які ще добу тому були цілі або частково пошкоджені.

"Серед зруйнованих мостів — автомобільний і залізничний, які знаходяться на греблі в Новій Каховці. Вода витікає з трьох шлюзових воріт на найважливішій греблі, яка перекинута через Дніпро. Неясно, як було завдано згаданий збиток [дамбі] неподалік від західного берега. Місцеві Telegram-канали повідомили в четвер увечері про звуки вибухів навколо греблі", — написали журналісти.

Відео дня

Репортери припустили, що ЗСУ не взяли під контроль греблю. Вони також згадали про колосальний збиток для регіону в разі прориву дамби на Дніпрі.

Журналісти також відзначили руйнування Антонівського мосту — головної автомобільної артерії через Дніпро в Херсонській області. Його прольоти провалилися у воду ще до повного відступу рашистів з правого берега.

Підриви мостів на Херсонщині: що відомо

Вранці 11 листопада з'явилися знімки і відео зі зруйнованим Антонівським мостом. Російські пропагандисти показали, як частина автомобільного полотна впала у воду.

За словами радника ОПУ Олексія Арестовича, Антонівський міст був зруйнований в результаті удару HIMARS. Українські захисники поцілили або в машину з боєприпасами, або в заздалегідь закладену вибухівку.

Увечері 11 листопада повідомлялося, що під час відступу рашистів було знищено три мости через Дніпро. Мова про Антонівські, залізничний і автомобільний, а також Каховський.

Сьогодні з'явилося відео вибуху мосту на Каховській ГЕС. Його організували російські окупанти, щоб уповільнити просування ЗСУ.

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