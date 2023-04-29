Ворожі безпілотники ліквідовані на східному та південному напрямках.

Вранці українські військові знищили два дрони "Shahed" на східному напрямку та один безпілотник оперативно-тактичного рівня - на південному. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"Близько 4-ї ранку силами та засобами повітряного командування "Схід" Повітряних сил ЗСУ знищено два ударних БпЛА типу "Shahed", - йдеться у повідомленні.

Крім того, близько 10:00 на південному напрямку у зоні відповідальності повітряного командування "Південь" протиповітряною обороною знищено ворожий безпілотник оперативно-тактичного рівня.

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Втрати РФ у БПЛА - нові дані

Як повідомляв Генштаб, за минулу добу, 28 квітня, українські військові знищили чотири ворожих безпілотника. Загалом з початку вторгнення росіяни втратили 2 тис. 471 безпілотник оперативно-тактичного рівня.

Повітряна тривога в Україні - головне

Близько 05:00 28 квітня російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. Сили оборони знищили 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

В Умані ракета влучила у багатоповерхівку, внаслідок чого зруйновано квартири одного під'їзду. Станом на 20:00 кількість жертв ракетного удару РФ сягнула 23 осіб. А на Київщині уламки ворожої ракети влучили у багатоповерхівку, внаслідок чого постраждала 13-річна дівчинка.

Тим не менше РФ продовжила накопичувати "Калібри" в Чорному морі. О 17:00 28 квітня вороже угруповання збільшилось до 17 кораблів, які маневрували поблизу півострова Крим та берегів РФ.

Ввечері 28 квітня в Україні знову оголосили масштабну повітряну тривогу. Спостерігалась активність стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95МС. Громадян попереджували про високу загрозу нових ударів, проте за годину дали відбій.

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