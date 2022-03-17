Також було знищено близько роти ворожої піхоти.

В районі Маріуполя бійці полку "Азов" за добу знищили чотири танки та два БТРи окупантів

Як повідомляється у Telegram-каналі "Азов-Маріуполь", ще один БТР росіян підбито.

Крім того, було знищено близько роти ворожої піхоти.

"Бої за український Маріуполь тривають в тому числі на вулицях міста. Захисники Маріуполя стійко і самовіддано б'ються з окупантами, що продовжують атакувати місто авіацією та артилерією, даючи гідну відсіч", - наголошується у повідомленні.

Росіяни з перших днів війни намагаються захопити Маріуполь. Через невдачі у боях зі Збройними силами окупанти бомбують об’єкти цивільної інфраструктури.

Також загарбники блокують евакуацію населення і підвезення продуктів.

16 березня російські війська атакували з неба драмтеатр, де переховувалися сотні мирних містян з дітьми. Того ж дня противник здійснив обстріл колони людей, які намагалися виїхати з оточеного міста.

Раніше жертвою ворожих ракет став пологовий будинок.

За даними міськради, щодня росіяни скидають в середньому 50-100 авіабомб.

Понад 350 тисяч маріупольців продовжують ховатися у бомбосховищах.

Збройні сили продовжують героїчно захищати Маріуполь від військ РФ. Захисники самовіддано борються за кожну вулицю.

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