В районі Маріуполя бійці полку "Азов" за добу знищили чотири танки та два БТРи окупантів
Як повідомляється у Telegram-каналі "Азов-Маріуполь", ще один БТР росіян підбито.
Крім того, було знищено близько роти ворожої піхоти.
"Бої за український Маріуполь тривають в тому числі на вулицях міста. Захисники Маріуполя стійко і самовіддано б'ються з окупантами, що продовжують атакувати місто авіацією та артилерією, даючи гідну відсіч", - наголошується у повідомленні.
Росіяни з перших днів війни намагаються захопити Маріуполь. Через невдачі у боях зі Збройними силами окупанти бомбують об’єкти цивільної інфраструктури.
Також загарбники блокують евакуацію населення і підвезення продуктів.
16 березня російські війська атакували з неба драмтеатр, де переховувалися сотні мирних містян з дітьми. Того ж дня противник здійснив обстріл колони людей, які намагалися виїхати з оточеного міста.
Раніше жертвою ворожих ракет став пологовий будинок.
За даними міськради, щодня росіяни скидають в середньому 50-100 авіабомб.
Понад 350 тисяч маріупольців продовжують ховатися у бомбосховищах.
Збройні сили продовжують героїчно захищати Маріуполь від військ РФ. Захисники самовіддано борються за кожну вулицю.