В цьому регіоні РФ не має відповідної військової техніки ППО, щоб збивати повітряні цілі в небі над Одесою.

Міністерство оборони Росії втретє за місяць заявило про нібито збиття українського військово-транспортного літака біля Одеси. Українська влада спростувала російський фейк.

Зокрема, 4 червня на брифінгу міністерства оборони РФ його речник, генерал-майор Ігор Конашєнков, повідомив про падіння українського літака біля Одеси.

"Російськими засобами протиповітряної оборони в районі Одеси збито літак військово-транспортної авіації повітряних сил України, який доставляв озброєння і боєприпаси", - заявив він.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук спростував інформацію загарбників.

"Ми це спростовуємо і над цим сміємося. Це вже не перша така їх заява, яка просто на голову не налазить. Вони такими заявами намагаються для своєї аудиторії компенсувати успіхи українських Збройних сил саме в плані протидії ворожій авіації. Це саме ми збиваємо їх гелікоптери, літаки, знищуємо російські ракети в повітрі", - сказав він в коментарі ВВС News Україна.

Інформацію про збиття літака в Одеській області спростували також в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Це фейк", - сказав речник командування Юрій Ігнат.

Братчук також зауважує, що в цьому регіоні РФ не має відповідної військової техніки ППО, щоб збивати повітряні цілі в небі над Одесою.

Примітно, що аналогічні заяви Конашєнкова лунали 26 травня та 17 квітня. Тоді начебто поцілили у військово-транспортні літаки ЗСУ, що доставляли "західне озброєння і боєприпаси". При цього доказів подібних атак російська сторона не надає, не сповіщають і про те, які саме українські літаки регулярно збивають на Одещині.

ВВС News Україна також акцентує, що загалом за підрахунками оборонна відомства РФ з початку війни РФ нібито знищила вже 187 українських літаків. При цьому аналітичний центр Global Firepower сповіщав, що станом на 2021 рік Збройні сили України усього мали 172 літаки.

На тому, що заяви окупантів щодо їхніх успіхів у війні проти України стають дедалі абсурднішими, акцентує і речник командування командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Якщо вірити їх заявам, то вони вже як мінімум дві українські армії знищили", - сказав Юрій Ігнат.

Як писав УНІАН, вранці суботи літаки стратегічної авіації Росії завдали ракетного удару по одному з районів Одеської області.

Противник влучив крилатою ракетою в сільськогосподарське підприємство, за попередніми даними, постраждали дві особи.

Ввечері п'ятниці одну ворожу ракету збили над морем, ще три в Миколаївській області.

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