На ЗАЕС зберігалося лише паливо та відпрацьоване паливо.

Російські пропагандисти розповсюдили фейк про нібито накопичення Україною на Запорізькій АЕС матеріалів для створення ядерної зброї.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Там зауважили, що напередодні журналіст WSJ Лоуренс Норман написав у Twitter, що на Запорізькій АЕС зберігається 30 тонн плутонію та 40 тонн збагаченого урану.

Він зазначив, що у МАГАТЕ хочу бути впевненим, що запаси не зникли з контрольованої росіянами АЕС.

В ЦПД наголосили, що на ЗАЕС зберігалося лише паливо та відпрацьоване паливо, і про створення жодної зброї не йдеться.

"Роспропаганда та деякі проросійські українські видання підхопили цю "ядерну сенсацію". На Запорізькій АЕС ні уран, ні плутоній не зберігалися і не зберігаються, зберігається лише паливо - тепловидільні збірки, що є на всіх АЕС у світі. Також на ЗАЕС у спеціальному сховищі зберігається відпрацьоване ядерне паливо, що не є зброєю", - йдеться в повідомленні.

Як писав УНІАН, Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також окуповане місто-супутник АЕС Енергодар.

Напередодні Міжнародне агентство з атомної енергії закликали посприяти у негайному виведенні російських військ з Енергодара.

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