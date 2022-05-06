Громадянам України слід особливо уважно стежити за сигналами тривоги 8 і 9 травня. У ці дні російські окупанти можуть влаштувати масовані обстріли різних населених пунктів, щоб посилити терор мирного населення.
Відповідну заяву опублікував Центр протидії дезінформації при РНБО в офіційному Telegram-каналі.
"Оскільки російські війська не можуть похвалитися вагомими здобутками на фронті до Дня Перемоги, підвищується ризик масованих обстрілів українських міст в ці дні. Тому закликаємо особливо уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги, а також дотримуватись правил в разі запровадження комендантської години", — написали представники Центру протидії дезінформації.
Нагадаємо, в МВС попередили, що 8 і 9 травня важливо уникати великих скупчень людей. З цієї причини потрібно скасувати будь-які масові заходи. Протягом двох зазначених днів правоохоронні органи працюватимуть у посиленому режимі.
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