У окупантів немає вагомих перемог на фронті, тому вони здатні посилити терор мирного населення.

Громадянам України слід особливо уважно стежити за сигналами тривоги 8 і 9 травня. У ці дні російські окупанти можуть влаштувати масовані обстріли різних населених пунктів, щоб посилити терор мирного населення.

Відповідну заяву опублікував Центр протидії дезінформації при РНБО в офіційному Telegram-каналі.

"Оскільки російські війська не можуть похвалитися вагомими здобутками на фронті до Дня Перемоги, підвищується ризик масованих обстрілів українських міст в ці дні. Тому закликаємо особливо уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги, а також дотримуватись правил в разі запровадження комендантської години", — написали представники Центру протидії дезінформації.

Нагадаємо, в МВС попередили, що 8 і 9 травня важливо уникати великих скупчень людей. З цієї причини потрібно скасувати будь-які масові заходи. Протягом двох зазначених днів правоохоронні органи працюватимуть у посиленому режимі.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: