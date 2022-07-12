За словами експерта, стосовно живої сили, то в РФ серед 140 млн населення завжди знайдеться 100 тис. осіб, а це менше 1%, для того, щоб піти воювати.

Російське командування буде знімати зі зберігання старе радянське озброєння, щоб продовжувати воювати в Україн за наказом очільника Кремля Володимира Путіна.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.

"Ще на початку війни я припустив, що ми можемо дочекатися того моменту, коли російські війська приїдуть на танках Т-34. І не тому, що вони хочуть пафосно щось продемонструвати, а тому, що окрім цих танків, у них більше нічого не залишилося", - зазначив експерт.

За його словами, РФ буде знімати зі зберігання старе радянське озброєння і буде продовжувати воювати.

"Серед 140 млн населення завжди знайдеться 100 тис. осіб, а це менше 1%, для того, щоб взяти участь у війні", - сказав експерт.

Щодо готовності України воювати довго, то, за словами Жданова, тут все залежить не від української сторони.

"Наші власні запаси вже скінчилися. Сьогодні ми воюємо на запасах Заходу - тих країн, що нас підтримують", - пояснив Жданов.

Він зазначив, що якщо Захід не захоче програти в цій війні і не отримати нового Гітлера в образі Путіна, то він буде допомагати Україні стільки, скільки потрібно, "для того, щоб ми вистояли і перемогли".

"Вони поставили в цій війні на нас. Ставку вже змінити неможливо, не програвши самим", - пояснив експерт.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Жданов заявив, що російське суспільство після слів президента країни Володимира Путіна про те, що "Росія ще не починала воювати" почало цікавитись, а чому аж 5 місяців триває так звана "спецоперація".

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