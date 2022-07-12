На його переконання, Путін зупинеться тільки там, де його зупинять силою.

Російські окупаційні війська зупиняться лише там, де їх зупинять Збройні сили України.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, Путін має кілька цілей на Донбасі та відправлятиме резерви на основні напрямки, зокрема Слов'янськ та Бахмут.

"Вже бачимо, що вони накопичують резерви для того, щоб пустити їх в наступ у Донецькій області. Це буде декілька напрямків - один з них, дійсно, Слов’янськ, другий - Бахмут. Бахмут вже обстрілюється дуже потужно. Як і Слов’янськ", - розповів Гайдай.

На його переконання, жодні перемовини та домовленості з російським диктатором не працюватимуть.

"Насправді Путін зупиниться тільки там, де його зупинять. Жодні перемовини, жодні домовленості з Путіним працювати не будуть. Він може на певний час взяти паузу, зробити переформатування, передислокацію, але через деякий час він все одно продовжить цю війну. Тому його треба зупиняти тут", - пояснив Гайдай.

Раніше Гайдай заявляв, що ЗСУ можуть піти в контрнаступ і звільнити захоплені території за наявності необхідної кількості озброєння. Щоб перешкодити такому розвитку подій, в Кремлі спробують анексувати Луганську і Донецьку області і оголосити повну мобілізацію в РФ.

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