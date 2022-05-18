Також українські захисники знищили 2 танки, 2 БМП та безпілотник.

За добу у зоні оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські військові ліквідували до 220 російських окупантів.

Про це повідомило командування ОТУ "Схід" у Facebook.

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, 18 травня наші воїни відбили 7 атак російських фашистських сил", - сказано у повідомленні.

Повідомляється, що українські захисники знищили: особового складу – до 220 осіб, 2 танки, 2 БМП та безпілотник.

Як повідомляв УНІАН, за добу, 17 травня, у зоні оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські військові завдали Росії нових втрат. Захисники України ліквідували до 110 окупантів. В повідомленні сказано, що було відбито дві атаки ворога. Окрім цього українські військові вдало "демілітаризували" РФ від деякої військової техніки.

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