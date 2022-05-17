Також знищено майже 20 одиниць техніки.

За добу, 17 травня, у зоні оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські військові завдали Росії нових втрат. Захисники України "відкобзонили" до 110 окупантів.

Про це повідомляється на сторінці командування ОТУ "Схід" у Facebook.

В повідомленні сказано, що було відбито дві атаки ворога. Окрім цього українські військові вдало "демілітаризували" РФ від деякої військової техніки. Росіяни зазнають все більше втрат.

За добу, 17 травня, ОТУ "Схід" знищили:

шість БМП,

один БТР,

три артилерійські системи,

один міномет,

один ЗРК,

чотири АТТ та два БПЛА.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Генштаб ЗСУ повідомив про нові провали окупантів на Донбасі. Рашисти на Авдіївському напрямку намагалися взяти під контроль відрізки дороги, однак не досягли успіху й були змушені відійти.

Вас також можуть зацікавити новини: