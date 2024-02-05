Також був знищений старший лейтенант російської армії.

В Україні серед пачки окупантів знищили голову ветеранів бойових дій РФ Лісосибірського Союзу.

Про це заявив офіцер ЗСУ з позивним "Штірліц", опублікувавши його обличчя і прізвище в мережі. Крім нього, як стверджує український військовий, ліквідували старшого лейтенанта армії РФ.

Так, в Україні примусово демобілізовані:

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Старший лейтенант Блінов Віктор;

голова МГО "Лісосибірська Спілка ветеранів бойових дій" Вейт Дмитро.

Що про втрати РФ розповів Генштаб 5 лютого

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу бойову добу українські війська ліквідували 810 військових РФ в Україні. Загальна кількість знищених окупантів становить 389560 осіб станом на ранок 5 лютого.

Крім особового складу, було знищено не мало ворожої техніки: ще 5 танків, 18 артилерійських систем, один засіб ППО та інший "лом" Росії.

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