В Україні серед пачки окупантів знищили голову ветеранів бойових дій РФ Лісосибірського Союзу.
Про це заявив офіцер ЗСУ з позивним "Штірліц", опублікувавши його обличчя і прізвище в мережі. Крім нього, як стверджує український військовий, ліквідували старшого лейтенанта армії РФ.
Так, в Україні примусово демобілізовані:
Відео дня
- Старший лейтенант Блінов Віктор;
- голова МГО "Лісосибірська Спілка ветеранів бойових дій" Вейт Дмитро.
Читайте також:
Що про втрати РФ розповів Генштаб 5 лютого
За даними Генштабу ЗСУ, за минулу бойову добу українські війська ліквідували 810 військових РФ в Україні. Загальна кількість знищених окупантів становить 389560 осіб станом на ранок 5 лютого.
Крім особового складу, було знищено не мало ворожої техніки: ще 5 танків, 18 артилерійських систем, один засіб ППО та інший "лом" Росії.