Всього до складу двох терористичних організацій входили 17 бойовиків. Це представники місцевого криміналітету та колишні правоохоронці.

В Україні судитимуть п’ятьох бойовиків "ДНР", які імітували розстріл та поховання заживо полонених. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Розслідуванням встановлено, що з 2014 року на окупованій території Донецької області діяли дві терористичні організації – незаконні "министерство государственной безопасности ДНР" та "Калининская исправительная колония №27", до складу яких входили 17 бойовиків.

Зазначається, що серед учасників – представники місцевого криміналітету та колишні працівники правоохоронних органів.

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"Вони викрадали та катували українців, які не визнавали так званої "ДНР". Щоб змусити їх зізнатися нібито у шпигунстві та інших надуманих злочинах, погрожували катуванням і вбивством дітей та дружин. Якщо погрози не допомагали, вони імітували розстріл та навіть поховання заживо", - повідомляє Офіс генпрокурора.

Наразі всім учасникам повідомлено про підозру. Їм інкриміновано державну зраду, створення терористичної організації і порушення законів та звичаїв війни (ст. 111, ст. 258-3 та ст. 438 КК України).

Також сказано, що після проведення всіх слідчих дій, матеріали стосовно інших дванадцяти осіб будуть також скеровані до суду.

Колаборанти та зрадники в Україні

Як повідомляв УНІАН раніше, СБУ затримала в Одесі колаборантку, яка збирала гроші на потреби російської армії. З'ясувалося також, що її родичі у складі так званої "ДНР" воюють проти українського війська.

А у Харківській області викрили чоловіка, який закликав односельців підтримувати агресію росіян. Він публічно підтримував російську окупацію України та схвалював дії Путіна.

Вчора також стало відомо, що СБУ викрила прихильника "новоросії", який піднімав прапор РФ над мерією Харкова.

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