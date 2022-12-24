Суд визнав фігуранта винним у державній зраді.

Бойовик, який розвідував позиції ЗСУ на Запорізькому напрямку, проведе за гратами 15 років. Про це повідомила Служба безпеки України.

Як зазначається, зловмисником є мешканець Донеччини, який після 24 лютого цього року добровільно приєднався до лав підконтрольної РФ "народної міліції "ДНР".

У складі ворожих військ брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони у Донецькій та Луганській областях. У вересні цього року його перекинули на південний фронт для здійснення розвідки бойових позицій ЗСУ на Запорізькому напрямку. Але під час першого розвідвиходу ворожа група була знищена українськими захисниками на території Пологівського району, а сам бойовик потрапив у полон.

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На підставі доказової бази суд визнав фігуранта винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Боротьба з колаборантами в Україні

На Харківщині 24-річній колаборантці заочно повідомили про підозру, адже вона публічно заперечувала збройну агресію РФ. Жінка бажала смерті українцям та повторювала кремлівські наративи.

У Херсоні затримали колаборантку. Жінка погрожувала розстрілом за відмову "голосувати" на псевдореферендумі. Раніше вона входила до складу місцевого осередку забороненої в Україні "Партії регіонів".

Також днями стало відомо, що в Україні судитимуть п’ятьох бойовиків "ДНР". Вони викрадали та катували українців, які не визнавали так званої "ДНР", імітували розстріл та поховання заживо.

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