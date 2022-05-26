За словами Йенса Столтенберга, зараз в нашу країну поставляється все більше стандартного озброєння Альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг вважає, що в Україні йде "війна на виснаження". Саме в це перетворюються бойові дії. Він закликав союзників готуватися підтримувати нашу державу протягом тривалого часу.

Відповідні заяви генеральний секретар Альянсу зробив в інтерв'ю грецькому порталу Capital.

"Ми повинні бути готові до довгого шляху. Ця війна може тривати довго, і ми повинні бути готові, оскільки ніхто не може сказати, як довго, але ми повинні бути готові до довгого періоду. І тому я закликаю союзників надавати підтримку [Україні], але при цьому бути готовими робити це протягом тривалого часу і бути готовими надати додаткову допомогу. Тому що зараз це все більше стає війною на виснаження", — заявив Столтенберг.

Генеральний секретар також висловився на тему поставок озброєння Україні. За його словами, зараз союзники по НАТО передають все більше стандартних зразків техніки Альянсу. Позиція в цьому плані змінилася, адже спочатку нашій державі надсилали переважно радянську зброю.

Нагадаємо, раніше керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов спрогнозував, коли закінчиться активна фаза війни. За його словами, до кінця року вона зведеться майже до нуля. А переломний момент почнеться в серпні, коли західне озброєння надійде в різні підрозділи і буде масово використовуватися на полі бою.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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