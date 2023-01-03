Аукціони не проводитимуться на період дії воєнного стану та протягом 90 днів з моменту повної перемоги України над Росією.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Кабінет міністрів до кінця дії воєнного стану, скасував аукціони в системі Prozorro.

Як повідомила прес-служба Міністерства економіки з посиланням на постанову №1495, рішення обумовлено відсутністю доступу всіх учасників торгів до системи через проблеми з енергопостачанням.

Аукціони не проводитимуться на період дії воєнного стану та протягом 90 днів з моменту повної перемоги України.

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"Відсьогодні всі торги, які будуть оголошені в Prozorro, будуть проводитися без аукціону. Тобто тендерна пропозиція учасника є остаточною, і виграє той, хто дав найменшу ціну при подачі пропозиції", - зазначила віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, в умовах відключення електроенергії, не всі учасники мали рівну можливість торгуватися в аукціоні, а це є ключовим принципом публічних закупівель. "Ми повернемо аукціони, як тільки ситуація стабілізується", - додала вона.

Крім того, постановою №1495 було скасовано локалізацію при закупівлях на потреби Збройних Сил. Тобто пікапи, вантажний транспорт, швидкі й т.ін. можна купувати на потреби ЗСУ без вимог локалізації.

Також повідомляється, що буде проведено аналіз наслідків скасування аукціонів на різні категорії закупівель, за результатами якого можуть бути введені постійні зміни в процес публічних закупівель. Зокрема, щодо обов'язковості аукціонів для складних предметів закупівлі, наприклад, будівництва.

"На вимогу World Bank Ukraine ми реалізуємо окрему процедуру, в якій аукціони будуть опціональними, тобто за рішенням замовника. Тому через 1-2 місяці подивимося на цифри, якщо підтвердиться, що в різних категоріях закупівель стратегія тендеру без аукціону може бути більш ефективною, повернемо аукціони як опціональний інструмент торгів для всіх закупівель", - зазначила Свириденко.

Prozorro:

Prozorro, раніше ProZorro - електронна система публічних закупівель, де державні та комунальні замовники оголошують тендери на закупівлю товарів, робіт та послуг, а представники бізнесу змагаються на торгах за можливість стати постачальником держави.

Сфера публічних закупівель регулюється Законом України "Про публічні закупівлі", а головним нормотворчим органом у цій сфері є Департамент сфери публічних закупівель, що входить до складу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України ДП "Прозорро" разом з електронною системою Prozorro належать державі і підпорядковуються Кабміну.

З 1 квітня 2016 року система Prozorro обов'язкова для центральних органів влади і монополістів, а з 1 серпня - для всіх інших державних замовників.

Удари по енергосистемі України:

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

З жовтня Росія не припиняє ракетні удари по енергоструктурі України. Росія продовжила масовані обстріли України навіть у новорічну ніч.

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