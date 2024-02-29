Серед ліквідованих опинилися окупанти вищого офіцерського складу.

Українські воїни продовжують нещадно знищувати загарбників на фронті. Цього рашу серед підтверджених втрат опинилися топ-окупанти.

Як повідомив офіцер ЗСУ, військовий блогер Анатолій Штефан "Штірліц", до списку "успішно демобілізованих" росіян увійшли:

підполковник Пришедько Андрій;

майор Карпов Андрій;

капітан Беспалов Олексій;

в.о. командира роти 6 танкового полку Алімов Жанат (звання невідоме).

Останні втрати окупантів на фронті

Учора увечері стало відомо про те, що ЗСУ завдали ще одного удару по шикуванню російських солдатів поблизу лінії фронту. Як повідомляли російські телеграм-канали, окупантів вишикували для роздачі медалей, але снаряд із РСЗВ HIMARS прилетів раніше.

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Так, за даними росЗМІ, "приліт" стався ввечері 27 лютого в населеному пункті Оленівка, коли командування окупантів вишикувало солдатів 155-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ для нагородження.

Це щонайменше третій такий результативний удар за останні 8 днів. Так, унаслідок ракетного удару ЗСУ 20 лютого по полігону в Донецькій області були ліквідовані щонайменше 68 військових 36-ї гвардійської мотострілецької бригади із Забайкалля.

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