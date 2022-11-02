Ідентифіковано не тільки окупанта, а й його товариша, який мародерив разом з ним.

Українські воїни ліквідували російського спецназівця Владислава Дятлова (ймовірно Дьячкова), який мародерив в оселях українців та знімав свої злочини на телефон.

Як повідомляє засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе, Дятлова ліквідували 25 вересня на Херсонщині. Пізніше в мережі з'явилося відео з його телефону, де він хвалиться мародерствами в оселях українців.

В одному з відео два спецназівці полку оперативного призначення росгвардії з Чечні - Дятлов (псевдонім "Владислав Вєтєр") та його товариш по службі Зухраб (ймовірно Зухраб Магомедов), розпивають алкоголь, розповідають, як шукали золото в квартирі, і обіцяють влаштувати геноцид українцям.

Цілком ймовірно, що прізвище "Дятлов" - псевдонім. Можливо, його справжнє прізвище - Дьячков.

Втрати Росії в Україні: актуальні дані

З 24 лютого Сили оборони ліквідували близько 73 270 рашистів (+800 за минулу добу).

ЗМІ та блогери неодноразово заявляли, що Росія відмовляється забирати тіла своїх загиблих або зовсім спалює їх, щоб приховати кількість втрат. На Херсонщині окупанти ховають своїх солдатів ще живими.

Водночас жителів Бєлгорода шокувала незвичайна знахідка на смітнику. Там виявили цілий склад цинкових трун, в яких доставляють загиблих російських окупантів. Труни просто викинули на смітнику посеред житлового масиву.

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