До реєстру вже увійшли 12 осіб. Серед інших – уже колишній нардеп Ілля Кива.

Рух ЧЕСНО запустив Реєстр держZрадників, у якому буде зібрана інформація про представників влади, які стали колаборантами.

У заяві опублікованій на офіційному сайті організації говориться, що відповідний маркер "ДержZрада" буде присвоюватися політикам, які зробили заяви на користь окупантів, проводили проросійську пропаганду, брали участь в організації псевдореферендуму, формували підконтрольні РФ "органи влади".

До реєстру вже увійшли 12 осіб. Серед них:

уже колишній нардеп Ілля Кива від ОПЗЖ;

депутатка Мелітопольської міськради Галина Данильченко з Опозиційного блоку;

мер Куп’янська Геннадій Мацегора;

один з лідерів ОПЗЖ Віктор Медведчук, екснардеп Євген Балицький.

Та інші – як давно знайомі, так і нові імена.

Всіх Zрадників Рух ЧЕСНО, який уже понад 10 років розробляє критерії доброчесності для українських політиків, маркуватиме у базі "Політхаб".

"Наразі в базу будемо додавати нові профілі політиків, над якими працює наша команда. Ми вже отримали близько сотні листів і перевіряємо інформацію. – зазначає лідерка Руху ЧЕСНО Віта Думанська. – Але варто зазначити, що випадки державної зради з-поміж представників місцевого самоврядування є вкрай рідкісними. Витримка мерів та депутатів низки міст, навіть тих, кого раніше вважали проросійськими, викликає захоплення. Чого тільки варті історії про мера Мелітополя Івана Федорова та мера скадовська Олександра Яковлєва. Мери міст та депутати на сході, півдні й у центральних регіонах України протидіють агресії окупантів і роблять все можливе, щоб допомогти жителям міст та Збройним силам України".

Водночас Думанська закликала усіх, хто знає про співпрацю чиновників із окупантами, писати на пошту info@chesno.org або сторінку Facebook.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що колишнього нардепа Ківу заочно заарештували в Україні за підозрою в державній зраді.

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