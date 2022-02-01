Днями в Міноборони очікують ще одну поставку озброєнь від США.

31 січня в Україну прибув літак з черговою партією військової допомоги від США. На борту доставили понад 80 тонн боєприпасів.

Про це передає міністр оборони України Олексій Резніков у своєму Twitter-акаунті.

"П'ята пташка в Києві! Ще 84 тонни боєприпасів різного калібру", - написав Резніков.

Читайте такожДанія готова надати Україні зброю та військову технікуМіністр також додав, що це не остання поставка озброєнь із США для України. Резніков також не уточнює, скільки ще поставок очікують отримати в українському уряді.

"Найближчими днями чекаємо черговий вантаж оборонної зброї від наших друзів із США", - заявив міністр.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів для чого Україні "тонни зброї" від західних партнерів.

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