В Уссурійську пролунали вибухи біля військової частини, - джерела

Там зафіксовано значну присутність поліції, співробітників ФСБ та пожежних розрахунків.

Вранці 24 грудня у місті Уссурійськ Приморського краю РФ пролунали два вибухи на парковці військової частини 19288 - 80-ї Вітебської Червонопрапорної бригади управління

Про це повідомили джерела УНІАН в розвідці.

Як зазначив співрозмовник, за усталеною російською традицією, офіційні ворожі джерела не поспішають деталізувати подію. Натомість у повідомленнях тамтешніх ЗМІ йдеться про нібито "хлопок зварювального апарату".

Водночас очевидці події публікують фото та відео з місця інциденту, на яких зафіксовано значну присутність поліції, співробітників ФСБ та пожежних розрахунків.

Місцеве населення щиро дивується, чому на ліквідацію наслідків технічної несправності зварювального апарату залучені десятки силовиків, зокрема й представники спецслужб.

Джерела нагадали, що окупанти з 80-ої бригади управління ЗС РФ брали активну участь у війні проти України. Відомі факти здійснення ними військових злочинів, розстрілів цивільного населення на тимчасово окупованих територіях, зокрема і дітей.

"Головне управління розвідки продовжує здійснення святкових заходів в тилу ворога та докладає зусиль, аби в ці різдвяні дні якомога більше російських окупантів стали "хорошими" та холодними, як перший зимовий сніг", - наголосив співрозмовник.

Удари по Росії

Як повідомляв УНІАН, напередодні у Росії було уражено нафтові резервуари в порту Темрюк та газопереробний завод в Оренбурзі. Їх уразили далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ.

Першим під атакою опинився морський порт Темрюк у Краснодарському краї. Згодом різдвяне "вітання" від СБУ дісталося й Оренбурзькому газопереробному заводу. Це найбільший у світі газохімічний комплекс, який переробляє 37,5 мільярда кубометрів газу на рік.

