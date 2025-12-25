Сили оборони уразили Новошахтинський НПЗ та аеродром 'Майкоп' в тилу РФ

На Новошахтинському НПЗ зафіксовані численні вибухи, а на аеродромі "Майкоп" виникла пожежа.

ЗСУ уразили Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області і морський порт "Темрюк" у Краснодарському краї. Відповідну заяву у Telegram розповсюдила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

"Сьогодні, 25 грудня, підрозділи Повітряних Сил ЗС України завдали успішного удару крилатими ракетами повітряного базування Storm Shadow по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зафіксовано численні вибухи, оскільки ціль було уражено. Водночас, масштаби збитків уточнюються.

Як зазначили у Генштабі, Новошахтинський завод є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні РФ та безпосередньо залучений до забезпечення збройних сил РФ. Підприємство, зокрема, постачає окупаційній армії дизельне пальне та авіаційний гас.

Загальний обсяг резервуарів заводу становить понад 210 тисяч кубічних метрів.

Окрім того, в Генштабі відзвітували і про інші влучання на російській території.

Так, у ніч на 25 грудня підрозділи Сил оборони України завдали удару по інфраструктурі морського порту "Темрюк" у Краснодарському краї.

"Внаслідок атаки зафіксовано вибухи та загоряння двох резервуарів з нафтопродуктами. Масштабна пожежа охопила близько двох тисяч квадратних метрів портового комплексу", - сказано у повідомленні.

У Генштабі уточнили, що морський порт Темрюк розташований у Темрюкській затоці Азовського моря на Таманському півострові у Краснодарському краї. Там знаходиться портовий комплекс, через який проходять різні види вантажів - зокрема й скраплений вуглеводневий газ та інші нафтопродукти. Порт задіяний у забезпеченні збройних сил російського агресора.

"Також, було завдано удару по військовому аеродрому у районі міста Майкоп (Республіка Адигея). За попередніми даними, ціль уражено, виникла пожежа. Результати уточнюються", - наголошується у повідомленні.

Окрім цього, підрозділами ударних БпЛА уражено ремонтний підрозділ зі складу 143 мотострілецького полку противника у районі населеного пункту Труженка (тимчасово окупована територія Донецької області). Результати атаки і ступінь завданих збитків уточнюються.

Разом з тим, за уточненими результатами ударів українських БпЛА у попередній період по аеродрому "Бельбек" (територія окупованого українського Криму) підтверджено знищення радіолокаційної станції 96K6, станції зв’язку Р-419 та пошкодження РЛС 55Ж6Т.

Як повідомляв УНІАН, за даними від Служби безпеки України, в російському тилу було уражено нафтові резервуари в порту Темрюк та газопереробний завод в Оренбурзі.

В Оренбурзі сталося займання газу в трубопроводі естакади установки 3У-70.

