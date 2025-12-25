Різдвяне 'вітання' від СБУ: у Росії уражено нафтові резервуари та газопереробний завод

На Оренбурзькому газопереробному заводі технологічний процес було призупинено.

У Росії було уражено нафтові резервуари в порту Темрюк та газопереробний завод в Оренбурзі. Як повідомили УНІАН джерела у Службі безпеки України, далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно уразили два важливі об’єкти нафтогазового сектору Росії.

Так, першим під атакою опинився морський порт Темрюк у Краснодарському краї.

"Там палають два резервуари з нафтопродуктами. Площа пожежі - близько 2 тисяч квадратних метрів. До гасіння залучено 70 осіб та 18 одиниць техніки", - розповіли у СБУ.

Відео дня

Згодом різдвяне "вітання" від СБУ дісталося й Оренбурзькому газопереробному заводу. Наголошується, що це найбільший у світі газохімічний комплекс, який переробляє 37,5 мільярда кубометрів газу на рік.

"Унаслідок прильоту безпілотників сталося займання газу в трубопроводі естакади установки 3У-70, яка очищає сирий газ від сірководню та діоксиду вуглецю. Технологічний процес на підприємстві було призупинено", - зауважив співрозмовник.

Сервіс FIRMS, що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу, зафіксував пожежі на заводі.

СБУ перед "Варшавянкою" уразила літак, який є незамінним у РФ - що відомо

Як повідомлялося, перед ураженням російської субмарини проєкту "Варшавянка" у Новоросійську спецпризначенці спершу уразили протичовновий літак Іл-38Н на аеродромі у російському місті Єйськ.

За інформацією СБУ, цей літак заважав діяти українським морським дронам в акваторії Чорного моря, тому перед операцією його необхідно було вивести з ладу.

Вас також можуть зацікавити новини: