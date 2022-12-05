РФ змогла відновити боєздатність армії, яка була фактично виснажена.

"Часткова" мобілізація в Росії збільшила загрозу для України та захисників нашої держави. Агресор призвав близько 310 тисяч осіб, завдяки чому зміг відновити боєздатність своєї армії, яка вже була фактично виснажена.

Таку заяву зробив командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський в ефірі національного телемарафону. "Така кількість (310 тисяч мобілізованих — УНІАН) збільшила нам загрозу. Це не просто слова, це нові бригади, нові батальйони, які пройшли підготовку. Це поповнення, якого так очікувала російська армія, тому що вона була фактично виснажена".

Сирський також відзначив підготовку сформованих в рамках мобілізації підрозділів. За словами командувача Сухопутними військами, вона краща, ніж у солдатів, які були відправлені на війну проти України в перші дні повномасштабного вторгнення.

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Мобілізація в Росії: остання інформація

Як повідомили у Генштабі ЗСУ: "У Російській Федерації та на тимчасово окупованих територіях України тривають підготовчі заходи щодо проведення, з 10 грудня поточного року, чергової хвилі прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ".

Підготовка до призову зафіксована і на території тимчасово захопленого Криму. Про це розповіли у Генштабі, спираючись на дії співробітників так званих "військових комісаріатів".

У Макіївці Донецької області окупанти вирішили скористатися відсутністю централізованого водопостачання і почали роздавати повістки в чергах за водою.

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