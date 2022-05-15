У селищі знаходиться багато росіян, вони перетворили приміщення училища на в'язницю.

В Запорізькій області в селищі міського типу Кам'янка Пологівського району в колишньому курнику росіяни спалюють своїх загиблих на полі бою.

Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Також повідомляється, що російські окупанти перетворили приміщення училища на в'язницю. У ній росіяни тримають своїх військових, які відмовляються воювати.

Зазначається, що в селищі знаходиться багато росіян, а їхня техніка регулярно переміщується населеним пунктом.

"На блокпостах перевіряють документи, роблять повний огляд автомобіля, телефону та особистих речей, віднедавна окупанти вимагають пред'являти ще й спеціальну перепустку, яку видають в окупаційній комендатурі", - зазначили в ОВА.

Місцеві мешканці також повідомляють, що окупанти планують перепис населення.

Як повідомляв УНІАН, у Мелітополі російські окупанти ставлять на номери авто імперські символи. В Запорізькій ОВА зазначили, що така діяльність ворога — не ідолопоклонство, а потужна інформаційно-психологічна операція, направлена на придушення спротиву місцевого населення окупованих територій.

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