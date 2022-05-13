В ОВА зазначили, що така діяльність ворога — не ідолопоклонство, а потужна інформаційно-психологічна операція.

В Мелітополі російські окупанти ставлять на номери авто імперські символи.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

У відомстві заявили, що на тимчасово окупованих територіях ворог намагається розмістити якомога більше знаків, що маркують території як нібито "російські".

"У Мелітополі, наприклад, загарбники роздавали автомобільні номери із зображенням гербу Запоріжжя зразку 1811 року, та напису "TVR", що є прямою відсилкою до таврійської губернії", — йдеться у повідомленні.

В ОВА зазначили, що така діяльність ворога — не ідолопоклонство, а потужна інформаційно-психологічна операція, направлена на придушення спротиву місцевого населення окупованих територій.

Також на Запорізькому напрямку противник вів артилерійські обстріли підрозділів ЗСУ по всій лінії зіткнення та повітряну розвідку із застосуванням безпілотників.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти намагаються інтегрувати тимчасово окуповані території України до складу Російської Федерації. Українцям, які залишилися в окупованих населених пунктах, планують видавати паспорти РФ.

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