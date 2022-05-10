Водій машини загинув, поділилися в Запорізькій обласній прокуратурі.

У Запорізькій області російські окупанти обстріляли автомобіль з цивільними 9 травня, внаслідок чого одна людина загинула й одна отримала поранення.

Внаслідок прямого влучення снаряду в транспортний засіб він був підірваний, пасажир авто помер на місці, водій - отримав поранення, повідомила Запорізька обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). За даними слідства, 9 травня 2022 поблизу с. Білогір'я Пологівського району на блокпосту окупантів під ворожим обстрілом опинився автомобіль із двома цивільними", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Окупанти скидали бомби на військові об'єкти, а потім обстрілювали й цивільні. Ворогові вдалося взяти під контроль низку населених пунктів.

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух говорив, що на захопленій території супротивники стали частіше викрадати людей.

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