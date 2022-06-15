Другий тиждень на Херсонщині українські війська мають тактичні успіхи.

Збройні сили України вдарили по ворожому складу боєприпасів та центру ремонту військової техніки у Новій Каховці.

Про це розповів радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань у телеефірі "FreeДом" увечері 14 червня.

"Сьогодні в обід наші Збройні сили дуже точково та цілеспрямовано вдарили по складу боєприпасів та центру ремонту військової техніки, що знаходився у Новій Каховці в одному з промислових районів. І туди прилетіло дуже чітко. Детонувало з обіду. І ось до пізнього вечора відбувалася детонація снарядів на цьому складі", – повідомив він.

Говорячи про ситуацію в області загалом, він зазначив, що другий тиждень на Херсонщині українські війська мають тактичні успіхи.

"Ми маємо плавний поступ по всій лінії фронту. І з боку Миколаївського напрямку, і з боку Криворізького. Окупанти все ж таки намагаються наступати, наносять масований, але хаотичний вогонь, тому постріли летять у житлові будинки… Наші ЗСУ дають чіткі, спрямовані ударні дії, які вичищають супротивника з їхніх позицій, з їхніх горезвісних ліній оборони, якими вони вихвалялися – заливали три рівні захисту , бетонні огорожі та ін. Але наші війська мають тектичні успіхи, які мають перерости у контрнаступ", - сказав Хлань.

Вже другий тиждень Сили оборони України успішно просуваються до тимчасово окупованого росіянами Херсона.

Завдяки тактичним успіхам українські захисники наближаються з боями до Томиної Балки, розповів 14 червня радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

На Херсонщині українські захисники здійснюють наступ за трьома напрямками. Від російських окупантів звільнено селище Таврійське.

Вас також можуть зацікавити новини: