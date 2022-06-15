Збройні сили України вдарили по ворожому складу боєприпасів та центру ремонту військової техніки у Новій Каховці.
Про це розповів радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань у телеефірі "FreeДом" увечері 14 червня.
"Сьогодні в обід наші Збройні сили дуже точково та цілеспрямовано вдарили по складу боєприпасів та центру ремонту військової техніки, що знаходився у Новій Каховці в одному з промислових районів. І туди прилетіло дуже чітко. Детонувало з обіду. І ось до пізнього вечора відбувалася детонація снарядів на цьому складі", – повідомив він.
Говорячи про ситуацію в області загалом, він зазначив, що другий тиждень на Херсонщині українські війська мають тактичні успіхи.
"Ми маємо плавний поступ по всій лінії фронту. І з боку Миколаївського напрямку, і з боку Криворізького. Окупанти все ж таки намагаються наступати, наносять масований, але хаотичний вогонь, тому постріли летять у житлові будинки… Наші ЗСУ дають чіткі, спрямовані ударні дії, які вичищають супротивника з їхніх позицій, з їхніх горезвісних ліній оборони, якими вони вихвалялися – заливали три рівні захисту , бетонні огорожі та ін. Але наші війська мають тектичні успіхи, які мають перерости у контрнаступ", - сказав Хлань.
Вже другий тиждень Сили оборони України успішно просуваються до тимчасово окупованого росіянами Херсона.
Завдяки тактичним успіхам українські захисники наближаються з боями до Томиної Балки, розповів 14 червня радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.
На Херсонщині українські захисники здійснюють наступ за трьома напрямками. Від російських окупантів звільнено селище Таврійське.