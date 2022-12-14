З них формують штурмові загони.

Російські окупанти вже завербували у приватну військову компанію "Вагнера" 23 тисячі ув'язнених. Їх використовують при штурмі як "гарматне м'ясо".

У Центрі національного спротиву пояснили, що загибель ув'язнених не викликає резонанс у російському суспільстві. Крім того, втрати не деморалізують і саму ПВК, оскільки кваліфікований особовий склад й керівництво не беруть участь в штурмі.

"Фактично ворог обмінює життя дешевих бійців на життя українців. З ув’язнених формують штурмові загони, при штурмі використовують аеророзвідку, завдяки якій командири груп спостерігають за діями "підлеглих", - йдеться у повідомленні.

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Відзначається, що українське підпілля надає дані щодо розміщення "вагнерівців" на тимчасово окупованих територіях України. Це дозволяє завдавати ударів по російських пунктах управління.

Що відомо про ПВК "Вагнера"

Влітку стало відомо, що власник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин ("кухар Путіна") особисто вербує російських в'язнів на війну в Україну.

За даними російських ЗМІ, завербованим показують відео жорстоких страт дезертирів, щоб вони не втікали з поля бою.

Водночас російський зек-"вагнерівець" розповів, як його кинули на передову, а тих, хто відмовлявся йти у наступ, розстрілювали.

Нещодавно у Ростовській області "вагнерівець" відкрив вогонь по поліцейських з ручного кулемета. Раніше він відбував покарання за крадіжку і розбій.

11 грудня Збройні Сили України розгромили базу "вагнерівців" у Кадіївці Луганської області.

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