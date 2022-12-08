"Навчальні відео" новобранцям приватної військової компанії демонструвалися і до повномасштабної війни РФ проти України.

Російським вʼязням, завербованим до лав приватної військової компанії "Вагнер", перед відправкою на фронт в Україну показують відео жорстоких страт дезертирів. Так у найманців намагаються відбити бажання втікати з поля бою.

Як пише "Русская служба BBC News", декілька джерел, близьких до ПВК, на умовах анонімності підтвердили інформацію про подібну практику залякування в лавах "вагнерівців".

Один зі співрозмовників видання зазначив, що "навчальні відео" новобранцям приватної військової компанії демонструвалися і до повномасштабної війни РФ проти України. Крім того, джерела також повідомили, що їм відомо про щонайменше три розправи над "зрадниками", які поки не просочилися в публічний простір.

Відео дня

Співрозмовник видання в одній із російських вʼязниць сказав, що ув'язнених, які погодилися вступити до лав ПВК та відправитися на війну в Україну, заводили в спеціальну кімнату, де на планшеті показували вбивства тих, хто нібито втік з поля бою.

"Він там каже – я, такий-то, зрадник і пєтушара, кинув своїх товаришів на передовій – і далі в потилицю йому стріляють", – розповів ВВС про побачене один із найманців.

Інший співрозмовник журналістів із колонії заявив, що йому теж показували відео. Проте на ньому людину стратили шляхом повішення.

ПВК "Вагнер" на війні в Україні

Найманці ПВК "Вагнер" берують активну участь у загарбницькій війні Росії проти України. Через величезні втрати серед найманців, до лав компанії почали вербувати навіть увʼязнених.

Крім того, ПВК "Вагнер" почала вербувати увʼязнених на окупованих територіях та агітує їх воювати проти України. "Вагнерівці" отримали дозвіл на "рекрутинг" в’язнів українських тюрем на тимчасово окупованих територіях від гауляйтерів.

6 грудня Генштаб ЗСУ заявив, що російські окупанти на Донеччині знищили своїх дезертирів, більшість із яких були "зеками".

Раніше також повідомлялося, що група сенаторів США внесла до Конгресу двопартійний законопроект про визнання російської приватної військової компанії "Вагнер" іноземною терористичною організацією. Співавтор законопроекту, сенатор від штату Меріленд Бен Кардін зазначив, що найманці з цієї ПВК "достовірно пов'язані з незліченними звірствами в Україні, в Сирії і на всьому африканському континенті".

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